Европейский исследовательский совет возглавит нанотехнолог

Брюссель, , 11:09 — REGNUM Итальянский профессор Мауро Феррари выбран Европейской Комиссией следующим главой Европейского исследовательского совета (ERC), сообщает AMNA.

Феррари приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 года, когда истекает срок полномочий нынешнего президента, профессора Жан-Пьера Бургиньона.

Отмечается, что профессор Феррари имеет выдающуюся академическую карьеру, в частности, в он работал в течение многих лет в США во многих областях, включая математику, механику, медицину и биологию и наномедицину.

Глава ERC назначается на четырехлетний срок, который может быть продлен еще на два года. Новый президент приходит в ERC в важный момент развития, в период амбициозных планов ЕС по части исследований и инноваций. В связи с этими планами ЕК предложила значительное увеличение бюджета для ERC — с 13,1 млрд евро на период 2014—2020 до 16,6 млрд на 2021−2027 гг.