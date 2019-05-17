В Сеуле прошел третий корейско-французский космический форум

Сеул, , 11:03 — REGNUM В столице Южной Кореи прошел корейско-французский космический форум. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По их данным, 3-й косметический форум состоялся сегодня, 17 мая, в пятизвездочном отеле Conrad Seoul, расположенном в районе Ёидо-дон.

На данном форуме присутствовали представители министерства образования, науки и техники Южной Кореи, Корейского института аэрокосмических разработок, министерства высшего образования и научных исследований Франции, посольства Франции в Южной Кореи и Национального центра космических исследований Франции, а также некоторые южнокорейские и французские компании, такие как Korea Aerospace Industries, Hanwha Aerospace, KT Sat, Nara Space Technology, Arianespace, Airbus, Safran.

Цель данного форума — укрепление сотрудничества между странами, обсуждение способов осуществления проектов в сфере космоса и так далее.

Известно, что впервые данный форум был проведен в 2016 году с целью укрепления сотрудничества между Южной Корей и Францией в сфере космоса.

«Мы переживаем новую космическую эру, где частные компании активно принимают участие в освоении космоса. Сотрудничество между Южной Кореей … и Францией окажет положительное влияние на космическую промышленность обеих стран», — отметил министр образования, науки и техники Южной Кореи.