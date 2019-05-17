Создан конструктивно простой робот, способный передвигаться по стенам

Лондон, , 10:52 — REGNUM Робот, способный передвигаться по вертикальным поверхностям, создан международным коллективом инженеров, сообщило издание Soft Robotics.

Команда, куда вошли специалисты из Японии и Великобритании, сконструировала техническое устройство, имеющее возможность двигаться по стенам. Данный механизм состоит из вакуумных присосок и трёх шлангов для душа, соединяющих присоски и насос. Кроме того, шланги, упакованные в гофрированную оболочку, обеспечивают конструкции необходимую гибкость, поскольку роботу приходится смещаться во время каждого шага. Смещение может доходить до 180 градусов.

Помимо перечисленных выше конструктивных элементов, имеется треугольная рама, на которой крепятся три электродвигателя и шестерни. Робот, удерживаясь на двух присосках, перемещает третью на выбранное место и закрепляется на поверхности, после чего перемещает другую присоску. Механизм может не только осуществлять движение по вертикальной поверхности, но и перебираться через преграду, расположенную под углом в 90 градусов к плоскости, по которой движется устройство.

В отличие от уже имеющихся разработок, конструкция, предложенная сотрудниками Кембриджского университета и специалистами из Технологического университета Тойохаси, достаточно проста и выполнена из деталей, имеющихся в широком доступе. Данное обстоятельство открывает широкие перспективы использования робота, созданного международной группой инженеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был создан робот размером с таракана, способный преодолевать препятствия, сравнимые с его длиной.

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