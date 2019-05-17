Учёные: перемена климата заставляет деревья расти быстрее и умирать раньше

Кембридж, Великобритания, , 09:57 — REGNUM Глобальное повышение температуры провоцирует ускоренный рост лесов и очень существенно сокращает срок жизни деревьев, заявили учёные из Великобритании, 16 мая сообщило издание New Atlas.

Исследование, объектом которого стал материал живых и умерших деревьев из разных регионов Земли, было проведено сотрудниками Кембриджского университета. Биологи обследовали 1 768 деревьев — как живых, так и мертвых, произрастающих в разных широтах, в том числе 1 100 сосен, выросших в Пиренеях и 660 лиственниц, выбранных на Алтае. Опираясь на информацию, полученную в ходе обследования древесных образцов, учёные пришли к выводу, что деревья, растущие в регионах с холодным климатом, оказались более здоровыми и живущими дольше, хотя сам процесс роста шел медленнее. Быстрый рост в течение первых 25 лет жизни, чему способствуют климатические изменения, сопровождающиеся повышением температуры, отрицательно сказывается на общей продолжительности жизни. По мнению учёных, данный процесс приведёт к тому, что быстро растущие и рано умирающие деревья не смогут существенно снизить уровень углекислого газа (CO2) в атмосфере планеты. Накопленный в древесных тканях CO2 после смерти дерева неизбежно попадёт в атмосферу Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), опираясь на информацию, полученную при помощи спутников, заявили, что на Земле наступает период глобального потепления.

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