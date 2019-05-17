Высотный планер Perlan 2 готов превзойти мировой рекорд высоты

Тулуза, Франция, , 08:00 — REGNUM Испытания перспективной модели стратосферного планера будут проведены сотрудниками европейского авиастроительного концерна Airbus, 15 мая сообщило издание Flightglobal.

Подразделение концерна Perlan Project намерено осуществить пробный полёт летательного аппарата, получившего название Perlan 2, который поднимется на рекордную высоту. Данный планер с размахом 25,6 метра крыла и фюзеляжем длиной чуть больше 10 метров имеет герметичную, утеплённую кабину, рассчитанную на двух пилотов, так как конструировался для полётов в стратосфере. Отметим, что экипаж Perlan 2 сможет обойтись без специальных костюмов, достаточно будет только надеть дыхательные маски. По замыслу разработчиков, этот летательный аппарат поднимется на высоту, превышающую 27 тысяч метров, что станет рекордом.

Конструкторы предполагают использовать стратосферный планер для исследования воздушного потока, циркулирующего в приполярных районах Земли и получившего название «полярный вихрь». Помимо этого информация, накопленная в ходе полётов, будет использована при разработке летательных аппаратов, которым предстоит совершать полеты на Марсе.

Испытания состоятся на территории Аргентины, вблизи города Эль-Калафатэ, как предполагают сотрудники Perlan Project, тестирование планера завершится до конца 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стратосферный планер Perlan 2 установил рекорд высоты полёта для такого типа летательных аппаратов. Летательный аппарат 27 августа 2018 года смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров.

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