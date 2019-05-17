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Названы факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин

Наука

Гипертония одинаково опасно действует как на мужчин, так и на женщин

Москва, 17 мая 2019, 07:35 — REGNUM  Российские ученые выяснили, какие факторы риска развития инсульта играют большую роль для мужчин и для женщин, сообщает RT со ссылкой на исследование Национального исследовательского мордовского государственного университета.

Так, на развитие инсульту у мужчин больше влияют атеросклероз, курение, алкоголизм, метаболический синдром и малоподвижный образ жизни.

Для женщин преимущественными факторами риска развития ишемического инсульта являются сахарный диабет, мерцательная аритмия, ожирение и дислипидемия (высокий уровень липидов в крови).

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Вместе с тем одинаково опасно действуют как на мужчин, так и на женщин — повышенное артериальное давление (гипертония). Также ученые выяснили, что инсульт у молодых мужчин встречается чаще, чем у молодых женщин.

Напомним, ранее Роспотребнадзор сообщил, что здоровое питание — это не ограничения в рационе на короткий срок, а часть здорового образа жизни. Здоровое питание — это питание, которое способствует профилактике неинфекционных заболеваний, включая диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

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Научные исследования
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