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Российские учёные предложили новую конфигурацию наноскопов

Наука

Их разрешение может увеличиться до 0,3 λ

Томск, 17 мая 2019, 07:26 — REGNUM  Использовать в наноскопах не микролинзы, как в классической конфигурации, а специальные дифракционные решетки с золотыми пластинками, предложили учёные Томского государственного политехнического университета вместе с коллегами из России. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба вуза.

Наноскопы — самые мощные из ныне существующих оптических микроскопов. У дифракционной решетки период сравним с длиной волны используемого излучения, таким образом, может получиться оптический прибор, представляющий собой поверхность с большим числом параллельных микроскопических штрихов или выступов.

При получении изображения с такого прибора срабатывают одновременно несколько эффектов.

«Это эффект аномальной амплитудной аподизации, резонанс Фабри — Перо и резонанс Фано. Вместе они и помогают увеличить разрешение, по сравнению с обычной дифракционной решеткой, до 0,3 λ. Это примерно такое же разрешение, как у наноскопа со сферическими частицами», — пояснил руководитель проекта, доктор технических наук, старший научный сотрудник отделения электронной инженерии ТПУ Игорь Минин.

Отмечается, что полученные при моделировании данные исследователям предстоит подтвердить в ходе экспериментов.

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Научные исследования
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