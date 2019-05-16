В четырех областях России возможен снег и заморозки до — 3 градусов

Москва, , 21:56 — REGNUM Заморозки до минус трёх градусов по шкале Цельсия ожидаются 17 мая на территории Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областей России, сообщает 16 мая управление МЧС.

Кроме того, в этих регионах возможны холодные дожди и мокрый снег. В ночное время суток температура воздуха опустится на два-три градуса ниже нулевой отметки.

По информации МЧС, такая погода сохранится в указанных областях 17 и 18 мая.

По мнению метеорологов, позднее можно ожидать похолодания в Свердловской и Кемеровской областях.

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