Искусственный интеллект научили делать качественный самогон

Хельсинки, , 19:02 — REGNUM Искусственный интеллект разработал оригинальный рецепт односолодового виски, сообщает 16 мая пресс-служба шведской компании — производителя алкоголя Mackmyra.

Уточняется, что в эксперименте участвовали специалисты финской компании Fourkind, эксперты Mackmyra и разработчики Microsoft Azure.

В ходе эксперимента искусственный интеллект переработал большой объём информации по истории рецептуры крепких алкогольных напитков, проанализировал взаимосвязь рецептов и объёмов продаж и порекомендовал к производству 70 млн рецептов, из которых люди выбирали самые оригинальные.

Для выполнения этого творческого задания компьютеру понадобилось несколько часов.

Экспериментаторы утверждают, что у них получился виски золотисто-жёлтого оттенка со вкусом имбиря, аниса и цитрусовых. Послевкусие характеризуется как пряное и сухое.

Сколько будет стоить самогон, изготовленный по компьютерному рецепту, пока не сообщается.

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