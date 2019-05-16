Четверг, 16 Мая 2019 года
19:37:42 МСК

Искусственный интеллект научили делать качественный самогон

Наука

Финские и шведские специалисты заставили компьютер создать рецепт оригинального виски

Искусственный интеллект научили делать качественный самогон
Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР
Качественный продукт

Хельсинки, 16 мая 2019, 19:02 — REGNUM  Искусственный интеллект разработал оригинальный рецепт односолодового виски, сообщает 16 мая пресс-служба шведской компании — производителя алкоголя Mackmyra.

Уточняется, что в эксперименте участвовали специалисты финской компании Fourkind, эксперты Mackmyra и разработчики Microsoft Azure.

В ходе эксперимента искусственный интеллект переработал большой объём информации по истории рецептуры крепких алкогольных напитков, проанализировал взаимосвязь рецептов и объёмов продаж и порекомендовал к производству 70 млн рецептов, из которых люди выбирали самые оригинальные.

Для выполнения этого творческого задания компьютеру понадобилось несколько часов.

Экспериментаторы утверждают, что у них получился виски золотисто-жёлтого оттенка со вкусом имбиря, аниса и цитрусовых. Послевкусие характеризуется как пряное и сухое.

Сколько будет стоить самогон, изготовленный по компьютерному рецепту, пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Искусственный разум смог взять под контроль часть мозга обезьяны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить