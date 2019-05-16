Четверг, 16 Мая 2019 года
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Космонавты на МКС произвели замену блока очистки от углекислого газа

Наука

Работы были проведены космонавтами Олегом Кононенко и Алексеем Овчининым

Москва, 16 мая 2019, 18:59 — REGNUM  Российские космонавты на борту Международной космической станции провели ремонтные работы в системе, обеспечивающей очистку атмосферы от углекислого газа. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

»Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе «Воздух», — говорится в сообщении.

Кислород на борту МКС восполняется за счет электролиза воды в системе «Электрон». При помощи системы «Воздух» углекислый газ на станции высвобождается в забортное пространство.

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