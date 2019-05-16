Учёные ищут причины смещения северного магнитного полюса в сторону России

Лондон, , 15:25 — REGNUM Магнитный север Земли блуждал всегда, однако в последнее время он приобрёл новый импульс и делает рывок в сторону Сибири невиданным ранее темпами. Учёные полагают, что причины этого кроются в сдвигах, которые происходят в недрах Сибири и Канады «глубоко под нашими ногами». Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

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Учёные назвали опасность переворота магнитных полюсов Земли

В отличие от нашего географического Северного полюса, который находится в фиксированном месте, магнитный северный полюс блуждает. Впервые открытый в 1831 году, он медленно дрейфовал из Канадской Арктики в Сибирь. В последние два десятилетия это движение сильно ускорилось. Так, ежегодно он смещается в сторону России примерно на 50−55 км.

«Мы до сих пор не знаем, почему полюс сдвигается именно в этом направлении», — признался Филип Ливермор из университета Лидса (Великобритания).

По его словам, замеры, которые его команда проводила при помощи спутников, в том числе и зондов Swarm, говорят о том, что его блуждания порождены своеобразной «войной» между двумя зонами с отрицательным магнитным потоком, расположенными под Канадой и Сибирью.

Исследования показывают, что изменения в структуре потока ядра между 1970 и 1999 годами значительно расширили магнитную зону, расположенную под Канадой, значительно ослабив действие магнитного поля на поверхности Земли, что привело к ускорению скорости движения полюса в сторону Сибири.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из американского Национального института информации об окружающей среды выяснили, что скорость смещения северного магнитного полюса Земли за последние 20 лет возросла более чем в три с половиной раза. Так, если в середине 1990-х годов полюс смещался со скоростью 15 км в год, то в настоящее время этот показатель вырос до 55 км в год. В настоящее время северный магнитный полюс Земли, который движется от северных территорий Канады в сторону Сибири, уже преодолел линию перемены дат в восточном полушарии.

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