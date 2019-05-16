В Санкт-Петербурге устроили последнюю «баню» для металлического килограмма

Санкт-Петербург, , 14:13 — REGNUM Процедуру очистки национального эталона килограмма провели учёные ВНИИМ им. Д.И. Менделеева в канун Всемирного дня метрологии, который отмечается 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Несмотря на строгие условия хранения — в сейфе под двумя колбами — ежегодные загрязнения, в основном это пыль, увеличивают вес платино-иридиевого цилиндра приблизительно на 2,5 микрограмма», — пояснили в Институте метрологии.

Учёные сравнили проведение мероприятия с баней: чтобы вес платино-иридиевого цилиндра соответствовал килограмму его поверхность обрабатывают поверхность горячим паром дважды дистиллированной воды. Подобные работы проводятся один раз в три-пять лет перед международными сличениями с Международным прототипом или передачей единицы массы рабочим эталонам. В 2019 году процедура станет последней.

Читайте также: ВНИИМ имени Менделеева готовится к переходу на новое определение килограмма

20 мая 2019 года состоится официальный переход четырёх единиц системы SI — килограмма (единица массы), Кельвина (единица температуры), Ампера (единица силы электрического тока) и моля (единица количества вещества) на определение через фундаментальные физические константы. Это решение было принято в ноябре 2018 года в Париже на 26-й Генеральной конференции по мерам и весам.

Международный прототип килограмма оставался последним рукотворным и самым уязвимым элементом системы SI. С 20 мая точное значение килограмма будет определяться через постоянную Планка. Российская копия международного прототипа килограмма, которая является частью Государственного первичного эталона единицы масса, будет выполнять свои функции ещё 5 лет. Последние сличения состоялись в 2014 году и необходимость его перекалибровки появится не раньше 2024 — 2029 годов. К этому сроку в России планируется осуществить необходимый комплекс мероприятий по определению единицы массы через постоянную Планка и созданию ватт-весов, на которых будут «взвешивать» новый килограмм. Как отметил руководитель ВНИИМ им. Д.И. Менделеева А.Н. Пронин, в процессе совершенствования эталонов других переопределённых квантовых величин — Ампера и Кельвина — метрологическими институтами Росстандарта при активном сотрудничестве с научными организациями Российской академии наук накоплен достаточный научно-технический задел для успешного создания отечественных ватт-весов.

Читайте ранее в этом сюжете: Килограмм окончательно превратится в формулу до конца мая 2019 года