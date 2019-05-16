Появились фотографии с места падения первого израильского лунохода

Иерусалим, , 13:11 — REGNUM Зонд НАСА сфотографировал место падения израильского лунохода «Берешит», разбившегося при посадке на Луну. Об этом сообщается на сайте LROC.

Фотографии были сделаны с помощью оптической камеры для получения фотографий поверхности Луны LROC.

«Мы оставили неплохой след на Луне! Благодарим команду зонда LRO за фотографии места падения «Берешита», — заявил ведущий инженер космического стартапа SpaceIL Йоав Ландсман.

Камеры зонда LRO локализовали место падения израильского лунохода «Берешит», который упал в окрестностях озера Сновидений и кратера Посейдона.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля 2019 года израильский беспилотный космический аппарат «Берешит» потерпел крушение, достигнув поверхности Луны. Причиной катастрофы, по мнению израильских инженеров, стал сбой в работе программного оборудования.

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