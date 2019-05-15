Чем больше «домашнего», тем лучше: об открытии детских комнат в вузах

Москва, , 11:09 — REGNUM Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин полагает, что с появлением детских комнат студенческих детей станет больше. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планируемое открытие детских комнат в российских вузах, он пояснил:

«Можно приветствовать любую идею, которая помогает всем нам нормально жить и работать. Тем более устройство детских комнат в вузах ещё и способствует решению демографических проблем. Я сам вижу, как маются студентки с маленькими детьми, — видят это и другие студентки, которые зарекаются взваливать на себя такие проблемы. Глядишь, с появлением детских комнат страх ослабнет, и студенческих детей станет больше.

Но как вузовский преподаватель почти с 30-летним стажем отмечу, что территория хороших, любимых студентами университетов — это не просто учебные корпуса. Это именно место для жизни в разнообразных ее проявлениях, второй дом. Так и должно быть. И чем больше будет в вузах «домашнего», тем лучше для всех».

Напомним, ранее о намерении открыть детские комнаты в российских вузах и колледжах сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ. Профильное ведомство намерено привлечь к получению высшего образования молодых мам.

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