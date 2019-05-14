Ученые отправятся в Арктику на поиски краснокнижных нарвалов

Архангельск, , 14:40 — REGNUM 15 мая из Архангельска на научно-экспедиционном судне «Михаил Сомов» Росгидромета стартует второй этап экспедиции «Трансарктика — 2019», ученые которой продолжат исследования состояния Северного Ледовитого океана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Исследования будут проходить в акватории Баренцева моря. В программе экспедиции: гидрометеорологические наблюдения, мониторинг ледовой обстановки и животного мира. Основная цель работ — оценка состояния акваторий, морских и прибрежных экосистем арктических морей в связи с глобальным изменением климата и получение оперативной информации о состоянии экосистем морской среды. В частности, ученые намерены выявить численность занесенных в Красную книгу китообразных млекопитающих — нарвалов.

Экспедиция пройдет в четыре этапа. На каждом этапе планируется провести натурные междисциплинарные исследования изменений природной среды Северного Ледовитого океана. Уникальные данные позволят учёным оценить закономерности формирования состояния природной среды Арктики и её вероятных изменений в условиях современного глобального потепления. Эти исследования будут способствовать совершенствованию моделей прогноза погоды и климата, необходимых для обеспечения безопасного судоходства на акватории Северного морского пути. Третий этап стартует 16 июля.

Экспедиция организована правительством Российской Федерации.

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