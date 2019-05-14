Разработанный в ТГУ кондиционер для рыб прошёл испытания

Томск, , 13:56 — REGNUM Красноярские ихтиопатологи завершили испытания кондиционера для рыб, который сможет решить проблему гибели рыб от воздействия аммиака, сообщает 14 мая пресс-служба Томского государственного университета.

Опытно-промышленные испытания проходили на производственной площадке в Красноярском крае. В ходе эксперимента была взята проба воды из бассейна с рыбой. Ее анализ показал, что в литре воды содержалось 0,55 мг аммония, 0,6 мг нитритов и 45 мг нитратов, жесткость воды достигала отметки 7,23. В эту воду было добавлено 300 мг изобретенного в ТГУ порошка (бисульфитного аддукта глиоксаля), спустя час были проведены повторные анализы. За это время содержание аммония снизилось менее чем до 0,1 мг, нитритов — до 0,5 мг, нитратов — до 0,25 мг, а жесткость воды составила 7,03.

«Разработка препарата проходила в лабораториях университета в 2015—2017 годах, на рынок он был выведен в прошлом году, — сообщил директор Инжинирингового химико-технологического центра Алексей Князев. — И вот всего за год нам удалось выйти на уровень промышленных испытаний препарата и доказать, что он помогает рыбам жить».

Образование свободного аммиака в закрытых водоемах — одна из самых серьезных проблем в рыбоводстве. Это токсичное соединение является продуктом жизнедеятельности обитателей водоемов, вносится в водоем извне, образуется в результате гниения опавшей листвы, непереработанного корма и прочего. Отравление аммиаком очень опасно для рыб и в конечном счете может привести к гибели. Даже если воздействие было кратковременным и в невысокой концентрации, это не пройдет для рыб бесследно. Так, у мальков даже незначительное превышение аммиака в воде вызывает задержку развития и проблемы с костями.

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