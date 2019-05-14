Долину гейзеров закрыли до окончания брачного сезона медведей

Петропавловск-Камчатский, , 10:48 — REGNUM Запрет на проведение туристических экскурсий в Долину гейзеров на Камчатке будет действовать на время брачного периода медведей, 14 мая сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника.

Плановые экскурсии на территорию Долины гейзеров — уникального природного памятника — прекращаются до 30 июня. Данное правило действует уже не первый год, таким образом сотрудники заповедника исключают факторы, которые могут потревожить медведей в период период репродуктивной активности.

По словам сотрудника Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергея Колчина: «Сейчас звери концентрируются на ограниченных участках Долины, мозаично расположенных в районе экскурсионной тропы на протяжении всего лишь полутора километров». На территории долины зафиксировано значительное количество животных.

Сергей Колчин рассказал: «Ежедневно мы встречаем здесь до 15 особей одновременно, тогда как на других участках центральной части речной долины медведи практически отсутствуют».

В данный момент сотрудники предпринимаю все возможные меры, чтобы исключить появление людей, шум вертолётов и прочие тревожащие воздействия. «В таких условиях очень важно, чтобы звери чувствовали себя в безопасности и не подвергались беспокойству», — сообщил Сергей Колчин.

Кроме того, появление экскурсий на туристических тропах и скоплений людей на кордонах пугает медведей, которые теряют возможность попасть в места, где наиболее обильно растёт трава, которой в данное время питаются животные. Время брачного периода момент, когда животные пребывают в крайне возбуждённом состоянии. Испугавшись медведь может покинуть заповедник или наоборот повести себя крайне агрессивно.

Учёные предупредили, что срок действия запрета не устанавливается жестко, он корректируется по результатам наблюдений ведущихся в заповеднике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на Камчатке начал работу совместный проект WWF и Кроноцкого заповедника «Окно в заповедный мир».

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