Ученые выявили связь между приемом аспирина и внутричерепным кровоизлиянием

Тайбэй, , 09:39 — REGNUM Сотрудники Медицинского колледжа Университета Чанг Гун (Тайвань) выяснили, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск возникновения внутричерепного кровоизлияния, пишет Daily Mail.

Отмечается, что ученые изучили данные исследований, в которых приняли участие 130 тыс. человек. Людей разделили на группы, одной из которых давали аспирин в малых дозах, а другой — плацебо.

Выяснилось, что у тех, кто принимал аспирин, риск внутричерепного кровоизлияния оказался на уровне 0,63%, тогда как принимавшие плацебо имели риск 0,46%.

В результате исследований ученые пришли к выводу, что даже низкие дозы аспирина увеличивают риск внутричерепного кровоизлияния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из США выяснили, что прием аспирина способствует замедлению развития злокачественных новообразований толстого кишечника, однако лекарство увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.

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