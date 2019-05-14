Вторник, 14 Мая 2019 года
09:58:09 МСК

В Танзании изобрели выгодный корм для рыбы

Наука

Он содержит больше протеина

Дар-эс-Салам, Танзания, 14 мая 2019, 09:26 — REGNUM  В Университете Дар-эс-Салама изобрели выгодный способ кормления рыбы. Новый корм может быть изготовлен самим фермером, а также содержит больше протеина, чем корма, произведенные промышленным способом, передает газета Nipashe.

Исследователь Шадрак Уломи сообщил, что новый корм можно изготовить из червей, тараканов и растений азола и лусина, отличающихся высоким содержанием протеина. Все составляющие корма можно без труда найти на фермах, считает Уломи. Исследователь предлагает высушить ингредиенты, а затем перемолоть их.

Уломи добавил, что в производстве рыбы более 65% расходов составляют затраты на корм, поэтому главная цель — создать такой корм, где в больших количествах будет содержаться протеин.

При сотрудничестве с министерством животноводства исследователь намерен распространять новую технологию среди фермеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить