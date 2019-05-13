Великая русская исламская революция

Андрей Мартынов, , 18:52 — REGNUM

В предисловии к сборнику его составитель историк Салават Исхаков (ИРИ РАН) пишет, что «мусульманское движение… в период Великой российской революции 1917 г. остается должным образом не изученным». Кроме того, оно нередко ошибочно отождествляется с национально-политическими процессами. В реальности, отмечает ученый,

«его конечной целью было отнюдь не исламское теократическое государство, а западная политическая система по американской или швейцарской модели».

Последнее, как представляется, нуждается в дополнительном объяснении. Все-таки у российских мусульман не было соответствующих политических практик, а большая часть их жила в традиционалистском обществе.

Движение возникло в контексте поисков решений для внутренних социальных проблем исламских регионов Российской империи. В первую очередь они были обусловлены отставанием в развитии, а также отчужденностью от центра по конфессиональному и этническому принципу, которая усугублялась недостаточным знанием русского языка. При этом, оговаривается историк, протест оппозиции «не вытекал из экономических лишений».

Исхаков приводит документы, касающиеся отношения мусульман к Временному правительству. Например, Петроградский комитет горцев Северного Кавказа и Дагестана, Комитет кавказских мусульман и Всероссийский мусульманский совет поддержали министра-председателя Александра Керенского в его противостоянии с генералом Лавром Корниловым. К захвату власти большевиками они также отнеслись отрицательно. Так, тот же Всероссийский мусульманский совет видел в нем «безумие авантюры крайне левого фланга революционной демократии». Правда, он со своей стороны стремился «к мирному разрешению создавшегося конфликта, стоя на точке зрения создания однородного социалистического министерства с включением и большевиков».

Признавая важность для понимания минувшей эпохи представленного Исхаковым религиозно-политического тренда, следует иметь в виду, что тогда же среди мусульман имели место и лояльные власти настроения. В частности, чины Кавказской туземной конной дивизии после отречения государя заявляли своим командирам:

«Русские прогнали царя. Напиши ему, чтобы ехал к нам в Кабарду. Мы его и прокормим, и защитим!».

Вероятно, этноконфессиональное отчуждение по крайней мере у части мусульман не распространялось на верховную власть.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».