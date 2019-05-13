Обнаружены следы загрязнений тяжелыми металлами, оставленные Древним Римом

Гренобль, Франция, , 16:17 — REGNUM Исследование, проведённое группой учёных, позволило обнаружить в составе льда на вершине Монблан в Альпах следы загрязнений тяжелыми металлами, датируемые древнеримским периодом, 7 мая сообщило издание Geophysical Research Letters.

Результаты анализов, взятых на территории ледника Коль-дю-Дом, позволили обозначить временные границы периода, когда выбросы, содержащие свинец и сурьму, оставили свои следы в альпийских льдах.

По мнению экспертов, нижний слой загрязнений начинается на рубеже в 5000 лет до нашей эры, а граница верхнего простирается до второго века нашей эры. Пики выбросов приходятся на периоды между 350 и 100 г. до н.э., что является временем процветания Древнего Рима времён республики. И от 0 и 200 г. н. э, что приходится на самое благополучное время Римской Империи. По мнению учёных, следы данных загрязнений — плоды работы литейных мастерских, поставляющих в Рим серебро для изготовления монет, и свинец, из которого делались водопроводные трубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , исследование, проведенное международной группой учёных, благодаря повышенной концентрации свинца в пробах, взятых в окрестностях древнего города Утика, позволило обнаружить источники богатства древнего государства Карфаген.

Читайте ранее в этом сюжете: Источник финансовой мощи Карфагена найден по следам свинцовых загрязнений