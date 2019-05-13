Лазер-гибрид российских урологов «взорвал» медицинский конгресс в США

Москва, , 15:48 — REGNUM Конгресс Американской урологической ассоциации в Чикаго признал лучшим постерный доклад урологов Сеченовского университета о воздействии на ткани голубого диодного, тулиевого волоконного и гольмиевого лазеров. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что при проведении вапоризации аденомы оптимальным оказалось сочетание тулиевого волоконного и голубого диодного лазеров, которые обеспечили самый глубокий рез в наиболее короткое время. Сравнение с наиболее популярным в мире аппаратом для вапоризации — зеленым лазером — показало, что гибрид его превосходит и в скорости, и в глубине проникновения в ткани.

За экспериментом российских специалистов внимательно следили российские производители лазеров, нацеленные на международный рынок. Лазерная вапоризация популярна во многих странах, в первую очередь — в США, где метод применяют практически амбулаторно. В сравнении с лазерной энуклеацией вапоризация уступает по некоторым параметрам, например, возможности оперировать гигантские аденомы, но имеет и свои преимущества. Методика существенно проще в освоении, меньше вероятность послеоперационного кровотечения, особенно при кроверазжижающей терапии.

По словам заместителя директора по науке Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрия Еникеева, исследование проводилось в лаборатории лазерных технологий.

«Это большой успех наших молодых ученых во главе с руководителем лаборатории Марком Тараткиным. Дизайн исследования мы проектировали совместно с коллегами из университета Гамбурга. Лаборатория создана распоряжением ректора Петра Глыбочко менее года назад, за это время мы представили 6 докладов по лазерным экспериментам на крупнейших мировых площадках, уже вышла одна статья по данной тематике (Q1) и ещё три находятся на рецензировании в журналах первого и второго квартиля», — сказал Еникеев.

Всего на конгрессе американской ассоциации урологов сотрудники Института урологии и репродуктивного здоровья человека представили 10 докладов по лазерной и реконструктивной хирургии, мочекаменной болезни, маркерам онкологических заболеваний и терапии аденомы предстательной железы.

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