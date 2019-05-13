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На МКС начато тестирование системы замкнутого цикла жизнеобеспечения

Наука

Аппаратура, на которой будет базироваться замкнутый цикл обеспечения жизнедеятельности экипажа Международной космической станции, смонтирована на борту

На МКС начато тестирование системы замкнутого цикла жизнеобеспечения
Иллюстрация: Nasa.gov
МКС

Москва, 13 мая 2019, 15:25 — REGNUM  Биореактор, необходимый для создания замкнутой системы жизнеобеспечения, начал проходить испытание на Международной космической станции (МКС), сообщило издание Naked Science.

Информация о данном проекте была озвучена на 69-м Международном конгрессе аэронавтики IAC. В данном эксперименте будут использованы одноклеточные водоросли Chlorella vulgaris. В ходе опытов будет задействована система рециркуляции воздуха, способная извлечь воду и метан из атмосферы на МКС, а биореактор начнет перерабатывать выдыхаемый космонавтами углекислый газ.

Водоросли, находящиеся на борту станции, используя фотосинтез, должны, помимо кислорода обеспечить выход съедобной зелёной массы, богатой белком. Согласно прогнозам учёных, подобные технологии должны в будущем обеспечивать до 30% пищевых потребностей космонавтов, что будет использовано в ходе продолжительных космических экспедиций.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее официальный представитель национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дэниел Хуотподтвердил информацию о том, что в атмосфере Международной космической станции обнаружено повышенное содержание изопропилового спирта.

Читайте ранее в этом сюжете: В NASA подтвердили информацию о спирте в атмосфере МКС

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Космические полеты, аппараты и исследования
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