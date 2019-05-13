На МКС начато тестирование системы замкнутого цикла жизнеобеспечения

Москва, , 15:25 — REGNUM Биореактор, необходимый для создания замкнутой системы жизнеобеспечения, начал проходить испытание на Международной космической станции (МКС), сообщило издание Naked Science.

Информация о данном проекте была озвучена на 69-м Международном конгрессе аэронавтики IAC. В данном эксперименте будут использованы одноклеточные водоросли Chlorella vulgaris. В ходе опытов будет задействована система рециркуляции воздуха, способная извлечь воду и метан из атмосферы на МКС, а биореактор начнет перерабатывать выдыхаемый космонавтами углекислый газ.

Водоросли, находящиеся на борту станции, используя фотосинтез, должны, помимо кислорода обеспечить выход съедобной зелёной массы, богатой белком. Согласно прогнозам учёных, подобные технологии должны в будущем обеспечивать до 30% пищевых потребностей космонавтов, что будет использовано в ходе продолжительных космических экспедиций.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее официальный представитель национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дэниел Хуотподтвердил информацию о том, что в атмосфере Международной космической станции обнаружено повышенное содержание изопропилового спирта.

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