В Сибири исследуют гривы, чтобы понять причины исчезновения мамонтов

Новосибирск, , 14:59 — REGNUM Особые элементы рельефа, представляющие собой невысокие, узкие, линейно вытянутые поднятия (гривы) на территории Западно-Сибирской равнины исследуют специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН в поисках причин исчезновения мамонтов, сообщает 13 мая издание «Наука в Сибири».

По мнению учёных, поняв природу образования уникальных элементов рельефа, можно приблизиться к пониманию причин исчезновения мамонтов, поскольку места обитания животных, расположенных на вершинах грив.

«Возможно, мамонты спасались на вершинах грив от потопа, но уровень воды был таким большим, что их занесло полутораметровым слоем осадков», — пояснил старший научный сотрудник лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя ИНГГ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Александр Леович Бейзель.

По его словам, если бы в тот период было сухо, то животные сконцентрировались бы в низинах. Подобные затопления могли происходить неоднократно, что и стало одной из причин исчезновения мамонтов на территории Новосибирской области.

Отмечается, что в предстоящей экспедиции учёные института планируют продолжить исследование грив, чтобы найти новые доказательства их «водного» происхождения.

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