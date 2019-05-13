В Китае найдены останки миниатюрного динозавра

Пекин, , 13:12 — REGNUM Китайские палеонтологи обнаружили на северо-востоке Китая крохотного динозавра, размером чуть больше вороны, с крыльями, как у летучей мыши. Об этом сообщает AMNA.

Динозавр под названием амбоптерикс, напоминающий белку летягу, жил до 163 миллионов лет назад, имел длину 32 см и вес около 300 грамм. Амбоптерикс, который был ранним недолгим «экспериментом» по эволюции полета, является вторым динозавром, обнаруженным с мембранными крыльями, после Йи Чи («Странного крыла»), который жил два-три миллиона лет спустя, и чьи плохо сохранившиеся окаменелые останки были найдены в 2015 году на северо-западе Китая.

В отличие от птиц, амбоптерикс обладал мембранными крыльями, похожими на крылья птерозавров, появившихся 230 миллионов лет назад, и летучих мышей, появившихся 50 миллионов лет назад. Насколько хорошо летал амбоптерикс, неизвестно, тем не менее хорошо сохранившиеся окаменелости позволят изучить детали мягких тканей его крыльев и даже содержимое его желудка (которое показало, что он ел всё — как растения, так и других животных).

Исследователи во главе с Минь Вонг из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук сделали соответствующую публикацию в журнале «Nature». Это открытие, по словам Вонга, полностью меняют наше представление о происхождении летающих птиц.

«Долгое время мы считали, что крылья были единственным средством полета. Но новые открытия ясно показывают, что у некоторых динозавров, тесно связанных с птицами, также развились мембранные крылья. В конечном счете, широта и разнообразие летного опыта больше, чем мы думали ранее. И, возможно, мы видели только верхушку айсберга», — говорит Вонг.