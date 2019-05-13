Учёные: симптомы болезни Альцгеймера могут свидетельствовать об ином недуге

Чикаго, США, , 12:17 — REGNUM Заболевание, по своим внешним признакам напоминающее болезнь Альцгеймера, но вызываемое другими причинами, открыто учеными из Соединённых Штатов, сообщило издание Brain.

Исследование, проведённое сотрудниками Медицинского центра Университета Раша, расположенного в Чикаго, позволило обнаружить заболевание, по своей симптоматике сходное с болезнью Альцгеймера (сенильная деменция), но имеющее иной механизм возникновения.

Данный недуг, получивший название LATE, сопровождается появлением когнитивных расстройств, но, в отличие от сенильной деменции, вызывается не появлением нейрофибриллярных клубков и амилоидными бляшками, то есть скоплениями в ткани головного мозга так называемого бета-амилоидного белка. Причиной является нарушение механизма сворачивания белков TDP-43. В результате чего эти белки вместо того, чтобы занять своё место внутри клеточной структуры, начинают накапливаться в веществе головного мозга, вызывая нейродегенеративное заболевание, которому, как и болезни Альцгеймера, свойственны заторможенность речи, потеря памяти и логического мышления.

Представитель Университетского колледжа Лондона, профессор Роберт Говард, комментируя результаты работы, проведенной его коллегами, заявил: «Многие из тех, кто изучает деменцию, уже давно озадачены пациентами, у которых присутствуют все симптомы болезни Альцгеймера, но в чьих мозгах не наблюдаются патологические особенности этого недуга».

Открытие, сделанное учеными из Медицинского центра Университета Раша, также позволит ответить на вопрос, по какой причине в ряде случаев усилия специалистов, занятых лечением сенильной деменции, не приводили к положительным результатам.

Приводятся слова сотрудника Исследовательского института деменции в Великобритании Барта де Струпера: «Возможно, часть отрицательных результатов объясняется тем, что мы лечили не тех пациентов при помощи неверных препаратов».

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