Учёные США: появилась новая стратегия лечения туберкулёза

Сент-Луис, США, , 11:14 — REGNUM Метод, позволяющий лечить формы туберкулёза, устойчивые к лекарствам, предложен учёными из Соединённых Штатов. Об этом 6 мая сообщило издание PNAS.

Сотрудники Университета Вашингтона, расположенного в Сент-Луисе, обнаружили, что химическое соединение, получившее название C10, способно разрушать пленочное покрытие, синтезируемое возбудителем туберкулёза (M. tuberculosis) для защиты от воздействия антибиотиков.

По словам одного из руководителей проекта Кристины Столлингс: «Это была совершенно неожиданная находка. Мы понятия не имели, что сможем изменить лекарственную устойчивость».

Исследователи, проведя серию опытов, пришли к выводу, что лечение, при котором будет использована комбинация, включающая в себя прием антибиотика и С10, открывает широкие перспективы. Данный метод позволяет не только вновь весьма эффективно использовать те лекарственные препараты, к которым у M. tuberculosis выработалась устойчивость, но и уменьшить дозы принимаемых антибиотиков, и сократить курс лечения.

Отметим, что традиционно применяемые при данном заболевании схемы приёма лечебных препаратов предполагают использование значительных доз. Сами же антибиотики, рекомендованные для борьбы с недугом, достаточно токсичны.

Комментируя результаты, полученные в ходе исследования, Кристина Столлингс заявила: «Благодаря комбинации … мы сможем повысить эффективность антибиотика и не дать бактериям развивать лекарственную устойчивость. Это означает, что мы можем сократить курс лечения».

В ходе экспериментов, проведённых учёными, тестированию подверглось 91 соединение, схожее по структуре с С10. На данный момент сотрудники Университета Вашингтона завершили только один из этапов своей работы.

По словам Кристины Столлингс: «теперь мы должны либо улучшить само соединение, чтобы начать его тестирование на животных, либо выяснить, как оно предотвращает образование биоплёнки, чтобы мы разработали другие лекарства с тем же эффектом».

Вторым направлением, по которому может развиваться научный поиск, может стать создание новых антибиотиков, обладающих сходным с С10 эффектом.

На сегодняшний день, как заявила Кристина Столлингс: «У нас есть новая стратегия лечения туберкулеза, но потребуется время, прежде чем она воплотится в реальность».

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