Создана виртуальная модель, объясняющая постоянную потерю Марсом воды

Москва, , 09:27 — REGNUM Потеря Марсом воды обусловлена особенностями его орбиты, к такому выводу пришли члены международного коллектива учёных. Об этом сообщается на сайте научно-технических новостей Phys.or.

Орбита, по которой движется планета Марс, стала объектом изучения для сотрудников Московского физико-технического института и исследователей из расположенного в Мюнхене Института Макса Планка по исследованию солнечных систем (MPS).

Учёные пришли к выводу, что причины постоянной потери воды планетой, на поверхности которой в глубокой древности имелись не только достаточно протяженные и полноводные реки реки, но и океан, кроются в климатических особенностях данного небесного тела. Особый климат планеты стал следствием того, что она движется вокруг Солнца по очень вытянутой эллипсоидной орбите. Марс то приближается к светилу, то удаляется от него. В самой дальней точке планета находится на 42 миллиона километров дальше от Солнца, чем самой ближней.

Это приводит к тому, что в летний период температура в южном полушарии намного выше, чем в северном. Согласно выводам, построенным на основании компьютерной модели, превратившаяся в пар вода ветрами относится в северные районы, на своём пути поднимаясь в верхнии слои марсианской атмосферы. До северного полушария добирается часть воды, оседающая после охлаждения на поверхность планеты. Однако воздействие космического излучения приводит к распаду молекул воды на кислород и водород, которые покидают планету, уходя в космос. По мнению специалистов, это стало причиной того, что Марс потерял более 80% своих водных запасов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , по мнению британских геологов, на Марсе произошла катастрофа, запускающим механизмом которой стало прогрессирующее понижение атмосферного давления, приведшее к глобальному наводнению.

Читайте ранее в этом сюжете: Марс погубило глобальное наводнение — геологи