Одеяние жреца бронзового века найдено в Сибири

Новосибирск, , 08:27 — REGNUM

Элементы облачения жрецов, живших 5 тысяч лет назад, найдены на территории Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН).

Учёным удалось обнаружить захоронение, относящееся к так называемой эпохе бронзы, в котором находились ритуальные одеяния, сделанные из клювов аистов или цапель. Были найдены луновидные подвески — украшения в форме полумесяца, материалом для которых послужили разноцветные куски сланца и мрамора, отличающиеся друг от друга по размеру. Кроме того, в могиле был обнаружен предмет, называемый учёными «очки», — полусферы с отверстиями, выполненные из бронзы, расположенные напротив лица погребённого. Находка была сделана в ходе раскопок на территории Усть-Тартасских курганов Венгеровского района Новосибирской области.

Все предметы, по мнению исследователей, использовались при проведении религиозных обрядов, жившими в этих местах в начале бронзового века. Ранее подобные жреческие одеяния обнаруживались при изучении археологических памятников, оставленных древними обитателями Горного Алтая, Прибайкалья, Минусинской котловины. Однако захоронение, исследованное учёными, принадлежит к так называемой одиновской культуре, и до настоящего времени следы данного религиозного культа в её памятниках не обнаруживались. Такого рода находки характерны для памятников кротовской археологической культуры, представители которой обитали в том же районе, но отличались от своих соседей по ряду важных признаков. Исследователи обращают внимание на разницу в форме и орнаментации керамических сосудов, элементах погребальных обрядов, кроме того, имелся ряд генетических отличий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в комплексе пещер, под названием Куэва-дель-Чилено, найден набор предметов, когда-то принадлежащий шаману, жившему в этой местности 1000 лет назад.

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