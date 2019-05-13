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Ученая из Зимбабве вошла в список самых вдохновляющих женщин мира

Наука

Ее бронзовая фигура будет установлена в Нью-Йорке

Хараре, 13 мая 2019, 07:52 — REGNUM  Зимбабвийская исследовательница Терераи Трент была названа одной из десяти самых вдохновляющих женщин мира. Награда вручалась за деятельность по продвижению гендерного равенства, передает CNN Africa.

Среди других награжденных — медиа-магнат Опра Уинфри, актрисы Николь Кидман и Кейт Бланшетт, певица Pink, защитница окружающей среды Джейн Гудалл, активистка Джанет Мок, химик Трейси Дайсон, писательница Шерилл Стрейд, гимнастка Гэбби Дуглас.

Всех награжденных увековечат в виде бронзовых фигур в полный рост. Скульптуры будут установлены в США 26 августа в День равенства женщин.

Трент большую часть времени не посещала школу из-за бедности, а также из-за того, что была девочкой. Она сама научилась писать и читать. В 1998 году Трент переехала в США после того, как американская благотворительная организация узнала ее историю во время визита в деревню. В США Трент исполнила свою мечту, получив степень магистра и доктора наук. В 2011 году история Трент привлекла Опру Уинфри. Она предоставила исследовательнице грант в размере 1,5 миллионов долларов США на перестройку своей начальной школы в Зимбабве.

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Борьба за гендерное равенство
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