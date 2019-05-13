Российский учёный заявил о существовании в человеке программ робота

Владивосток, , 07:41 — REGNUM Мышление и поведение человека как высокоразвитого робота (киборга) определяют врождённые программы, заявил доктор экономических наук, профессор кафедры международного маркетинга и торговли Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Александр Исаев. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба вуза.

«С позиции кибернетической антропологии, человек — это самоуправляемая компьютеризированная система, которая функционирует на основании как постоянных, так и временных программ. И тут я пионером не являюсь. Основные идеи кибернетической антропологии были изложены «отцом кибернетики» Норбертом Винером в работе «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине», — сказал учёный.

По словам автора нового направления в психологии — психопрограммистики — существуют базовые программы человека, они напоминают компьютерные программы, а особую роль в «программном обеспечении человека» играют чувства и эмоции. На практике, утверждает профессор, психопрограммистика позволит устранять незначительные ментальные проблемы человека, «создавать конкурентоспособные товары» и «человекообразных роботов нового поколения».

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