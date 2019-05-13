Аль-Джазира заинтересовалась исследованиями российских биологов на Байкале

Иркутск, , 07:17 — REGNUM Исследованиями учёных НИИ биологии Иркутского государственного университета (ИГУ) на Байкале заинтересовались в международной телекомпании Аль-Джазира, сообщает 13 мая пресс-служба вуза.

Прибывшая на Байкал корреспондент Стефани Вассен сообщила, что интерес телекомпании связан с обнаружением существ, при помощи которых могут быть созданы новые антибиотики.

«Нас заинтересовала информация коллег о научных исследованиях и технологических разработках в области биофармацевтики и сенсорики. Поэтому было принято решение о визите в институт (НИИ биологии ИГУ). И сегодня мы расскажем нашим зрителям о ваших значимых открытиях», — сказала Вассен во время съемок на Байкале.

Отмечается, что в ходе совместной работы сотрудники лабораторий НИИ биологии ИГУ рассказали и показали рачков-амфипод, с которыми проводятся современные исследования, показали коллекции микроорганизмов института, а также пояснили — почему столь значимо искать новые антибиотики, природные соединения в байкальских организмах, а также отрабатывать технологии сенсорики на эндемиках.

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