В США разработали нейросеть для прогнозирования риска развития рака

Кембридж , США, , 16:13 — REGNUM Специалисты в области технологий искусственного интеллекта и медики из США разработали технологию, позволяющую оценивать риски возникновения рака молочной железы по рентгеновским снимкам. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института.

Новая технология была разработана сотрудниками лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института и медиками из Массачусетской больницы общего профиля. Для обучения нейросети эксперты использовали более 90 тысяч рентгеновских снимков пациенток, получавших лечение в больницах Массачусетса.

Программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта научилось определять тонкие структуры ткани молочной железы, являющиеся предшественниками злокачественных опухолей. Точность прогнозирования высоких рисков рака на основе ранних снимков с помощью новой технологии составила 31%, тогда как точность традиционных методик составляет 18%.

«Мы сможем персонализировать скрининг на предмет риска развития рака у женщин. Для женщин, которые попадут в группу с высоким уровнем риска, врачи смогут рекомендовать более частое прохождение магнитно-резонансной томографии», — отметила ведущий автор исследования Регина Барзилай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили автоматическую систему диагностики рака лёгких, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта.

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