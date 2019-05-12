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В США разработали нейросеть для прогнозирования риска развития рака

Наука

Нейросеть научили определять структуры тканей, предшествующие появлению злокачественных образований

Кембридж , США, 12 мая 2019, 16:13 — REGNUM  Специалисты в области технологий искусственного интеллекта и медики из США разработали технологию, позволяющую оценивать риски возникновения рака молочной железы по рентгеновским снимкам. Об этом сообщает пресс-служба Массачусетского технологического института.

Новая технология была разработана сотрудниками лаборатории информатики и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института и медиками из Массачусетской больницы общего профиля. Для обучения нейросети эксперты использовали более 90 тысяч рентгеновских снимков пациенток, получавших лечение в больницах Массачусетса.

Программное обеспечение на основе технологий искусственного интеллекта научилось определять тонкие структуры ткани молочной железы, являющиеся предшественниками злокачественных опухолей. Точность прогнозирования высоких рисков рака на основе ранних снимков с помощью новой технологии составила 31%, тогда как точность традиционных методик составляет 18%.

«Мы сможем персонализировать скрининг на предмет риска развития рака у женщин. Для женщин, которые попадут в группу с высоким уровнем риска, врачи смогут рекомендовать более частое прохождение магнитно-резонансной томографии», — отметила ведущий автор исследования Регина Барзилай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили автоматическую систему диагностики рака лёгких, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые из России представили автоматическую систему диагностики рака легких

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Научные исследования
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