Ученые научились выявлять регионы с высоким риском вспышки кори

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Международная группа учёных выработала методику, позволяющую определять регионы с повышенным риском вспышки кори. Исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Методика, разработанная группой учёных под руководством Лорен Гарднер из Университета Джона Хопкинса и Сахотры Саркар из Техасского университета в Остине, основана на анализе данных о международных авиаперевозках, отказов от прививок по немедицинским причинам, данных о населении и имеющейся информации о вспышках кори.

Проверка методики была проведена на примере США, где с начала года зафиксировано более 700 случаев заболевания корью. Анализ правильно показал регионы в штатах Вашингтон, Орегон и Нью-Йорк, где уже наблюдались крупные вспышки кори. Регионами с наиболее высокими рисками вспышки кори, в которых ещё не зафиксировано случаев заболевания, были названы округ Кук в штате Иллинойс, округ Лос-Анджелес в штате Калифорния и округ Майами-Дейд в штате Флорида.

Исследователи отметили, что недавний всплеск заболеваемости корью в США связан с въездом путешественников из стран, в которых наблюдаются вспышки кори, а также низким уровнем вакцинации в некоторых регионах, вызванным распространением ложной информации о вреде вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае администрация социальной сети Instagram приняла ряд мер, направленных на ограничение распространения заведомо ложной информации о вреде вакцинации.

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