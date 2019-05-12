Пекин, Китай, , 11:51 — REGNUM

Стационарная лунная станция и луноход «Юйту-2» миссии «Чанъэ-4» приостановили работу 11 мая в связи с наступлением лунной ночи. Об этом сообщает газета China Daily.

Во время лунной ночи, продолжающейся 14 земных суток и 18 часов, на естественный спутник Луны не попадает прямой солнечный свет. Поэтому на это время суток на Луне приостанавливается работа китайской автоматической межпланетной миссии.

11 мая стационарная станция и луноход «Юйту-2» ушли в спячку на 354 земных часа. В течение пятого лунного дня работы миссии луноход преодолел 190 метров. В общей сложности за это время станция и луноход собрали и передали на Землю 6,6 ГБ научных данных.

Напомним, китайская станция «Чанъэ-4» совершила посадку на поверхность Луны 3 января 2019 года. Посадка была совершена в лунном кратере Фон Карман, что сделало «Чанъэ-4» первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте Центре лунных исследований и космических программ при Китайской национальной космической администрации рассказали, что луноход «Юйту-2» может проработать дольше запланированных трёх месяцев.