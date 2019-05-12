Пекин, Китай, , 01:10 — REGNUM

В китайском мегаполисе центрального подчинения Чунцине подписано соглашение о сотрудничестве в сфере автопрома и электроники между городскими властями и Министерством инноваций и технологий Венгрии, сообщает 11 мая Синьхуа со ссылкой на информацию от местного Управления науки и техники.

Стороны договорились построить в Чунцине завод с объемом инвестиций в 50 млн юаней (7 млн долларов), который будет производить автомобильные запчасти, смартфоны, сенсорные клавиатуры. В стоимостном выражении годовой объем продукции предприятия по планам составит 1,5 млрд юаней.

В настоящее время в рамках научно-технического сотрудничества Чунцина с Венгрией в мегаполисе открылся китайско-венгерский центр передачи технологий, который внес вклад в реализацию более, чем 40 проектов.

Напомним, что Венгрия первой из стран-членов ЕС официально присоединилась к китайской инициативе «Пояса и пути».