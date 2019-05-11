Исследование выявило связь между удалением аппендикса и болезнью Паркинсона

Кливленд, США, , 15:54 — REGNUM Крупное ретроспективное исследование показало, что у людей с удалённым аппендиксом значительно выше риск развития болезни Паркинсона. Исследование будет представлено на международном сборе медиков, занимающихся болезнями пищеварительного тракта (Digestive Disease Week), предварительные результаты опубликованы на портале ScienceDaily.

Группа учёных под руководством доктора медицинских наук Мохаммеда Шерифа из Кейсовского университета Западного резервного района (Кливленд, США) проанализировали медицинские карты более 62 млн пациентов, хранящиеся в электронных базах систем здравоохранения нескольких стран.

Учёные обнаружили, что болезнь Паркинсона развилась у 0,92% людей, у которых ранее был удалён аппендикс. Среди людей без удалённого аппендикса этот показатель составил 0,29%.

«Это исследование показывает чёткую связь между удалением аппендикса и болезнью Паркинсона, но это только ассоциация. Для подтверждения и объяснения этой связи необходимы дополнительные исследования», — отметил Шериф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале сотрудники медицинского центра Университета Рочестера представили прогноз, согласно которому к 2040 году количество людей с болезнью Паркинсона достигнет 12 млн.

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