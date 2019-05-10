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Генномодифицированные бактериофаги впервые применили для лечения инфекции

Наука

Бактериофаги с отредактированным геномом помогли справиться с инфекцией, которая не реагировала на антибиотики

Генномодифицированные бактериофаги впервые применили для лечения инфекции
Иллюстрация: Cysticfibrosisnewstoday.com
Mycobacterium abscessus

Лондон, 10 мая 2019, 16:22 — REGNUM  Учёные впервые использовали вирусы-фаги с отредактированным геномом для борьбы с инфекционным штаммом. Статья с описанием этого случая опубликована в журнале Nature.

Бактериофагами (или просто фагами) называют вирусы, которые избирательно поражают бактериальные клетки. В медицине эти вирусы иногда используются в качестве альтернативы антибиотикам.

Группа учёных и медиков под руководством Хелена Спенсера из детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит (Великобритания) и Грэма Хэтфулла из Питтсбургского университета (США) впервые применила в медицине фаги, полученные с помощью генной инженерии.

Генномодифицированные бактериофаги были применены для лечения 15-летней пациентки, хронически инфицированной антибиотикорезистентным штаммом Mycobacterium abscessus. Лечение осложнялось заболеванием муковисцидозом, а применение антибиотиков не давало результатов. Внутривенное введение фагов было хорошо перенесено пациенткой, после чего было зафиксировано объективное клиническое улучшение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте команда учёных из Южной Кореи зарегистрировала новый антибиотик CM14, который может применяться против бактерий рода Vibrio vulnificus.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейские ученые разработали новый антибиотик

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Научные исследования
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