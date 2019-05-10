Генномодифицированные бактериофаги впервые применили для лечения инфекции

Лондон, , 16:22 — REGNUM Учёные впервые использовали вирусы-фаги с отредактированным геномом для борьбы с инфекционным штаммом. Статья с описанием этого случая опубликована в журнале Nature.

Бактериофагами (или просто фагами) называют вирусы, которые избирательно поражают бактериальные клетки. В медицине эти вирусы иногда используются в качестве альтернативы антибиотикам.

Группа учёных и медиков под руководством Хелена Спенсера из детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит (Великобритания) и Грэма Хэтфулла из Питтсбургского университета (США) впервые применила в медицине фаги, полученные с помощью генной инженерии.

Генномодифицированные бактериофаги были применены для лечения 15-летней пациентки, хронически инфицированной антибиотикорезистентным штаммом Mycobacterium abscessus. Лечение осложнялось заболеванием муковисцидозом, а применение антибиотиков не давало результатов. Внутривенное введение фагов было хорошо перенесено пациенткой, после чего было зафиксировано объективное клиническое улучшение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте команда учёных из Южной Кореи зарегистрировала новый антибиотик CM14, который может применяться против бактерий рода Vibrio vulnificus.

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