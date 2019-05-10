Ученые узнали, как сыр влияет на риски развития диабета

Оттава, , 14:19 — REGNUM Исследование учёных из Канады показало, что как жирные, так и обезжиренные сыры препятствуют развитию инсулинорезистентности, которая может стать причиной возникновения сахарного диабета 2 типа. Об этом сообщает Medical Xpress.

Предыдущие исследования, направленные на изучение влияния употребления сыра на риск возникновения сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, как правило, основывались на многолетних наблюдениях. Обзор таких обсервационных исследований, проведённый в 2016 году, показал, что употребление сыра оказывает нейтральное виляние или снижает некоторые факторы риска возникновения заболеваний. При этом обычно рекомендуется употреблять сыры с пониженным содержанием жира.

Группа исследователей под руководством Кэтрин Чан из Альбертского университета (город Эдмонтон, Канада) решила проверить влияние употребления сыра на риски сердечно-сосудистых заболеваний в лабораторных условиях. Для проведения эксперимента учёные сформировали три группы подопытных мышей. Для каждой группы была составлена своя диета, все диеты содержали повышенное количество жира. В рацион первый группы был включен сыр с повышенным содержанием жира, в рацион второй — с пониженным. Третья группа мышей не получала сыра.

После 12 недель такой диеты были проведены тесты на инсулинорезистентность. Результаты тестов показали, что чувствительность к инсулину не снизилась у обеих групп мышей, получающих сыр.

«Это говорит о том, что полезные эффекты сыра могут быть связаны не с количеством жира, а с каким-то другим компонентом, таким как белок или кальций», — отметила Кэтрин Чан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле учёные из Австрии и Австралии представили результаты исследования, показавшего, что при высококалорийной диете масса тела при хроническом стрессе набирается быстрее, чем при таком же питании в обычных условиях.

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