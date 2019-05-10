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Россия пожаловалась NASA на выброс спирта на МКС

Наука

Экипаж станции ощутил необычный запах

Москва, 10 мая 2019, 06:05 — REGNUM  Замечания российской стороны направлены в NASA в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС. Это произошло после пристыковки к станции корабля Dragon-2, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Экипаж МКС 3 марта, после прибытия корабля Dragon-2, ощутил необычный запах. Приборы указали на повышенное содержание в воздухе изопропилового спирта. Если ранее его концентрация составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр, то после пристыковки Dragon-2 она выросла почти до шести миллиграммов на кубический метр.

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта», — сказал Власов РИА Новости и добавил, что все замечания американской стороне «выданы, вопросы заданы».

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После включения системы очистки воздуха концентрация упала до двух миллиграммов на кубический метр, а после отстыковки корабля еще уменьшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в США состоялся первый запуск пилотируемой версии космического корабля Dragon, полет проходил в беспилотном режиме. Грузовик успешно достиг МКС и находился на орбите до 8 мая.

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