На МКС запустят фотобиореактор для переработки углекислого газа

Берлин, , 14:38 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) получил экспериментальный фотобиореактор, который будет использоваться для переработки углекислого газа. Об этом сообщает Германский центр авиации и космонавтики (DLR).

В скором времени на МКС будет запущен фотобиореактор, доставленный на станцию 6 мая грузовым кораблём Dragon.

Экспериментальный фотобиоректор был разработан специалистами DLR и сотрудниками Института космических систем при Штутгартском университете. Внутри устройства находятся водоросли вида Chlorella vulgaris, которые перерабатывают углекислый газ, выдыхаемый космонавтами, в кислород. Также эти водоросли являются пригодными для употребления в пищу. В текущем эксперименте не предполагается дальнейшая переработка водорослей, однако в DLR считают, что при будущих длительных миссиях эти водоросли могут составлять до 30% рациона экипажей космических кораблей.

Отмечается, что фотобиореактор будет работать вместе с системой по переработке воздуха, разработанной французской компанией Airbus. Это устройство было доставлено на МКС в сентябре 2018 года, оно также используется для переработки углекислого газа в метан и воду. Таким образом, на МКС впервые будет запущена гибридная система жизнеобеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 мая космический корабль Dragon американской компании SpaceX успешно доставил на борт МКС около 2,5 тонн грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности экипажа и научных экспериментов.

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