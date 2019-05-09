В НПО им. Лавочкина приступили к разработке станции «Луна-Грунт» — СМИ

Москва, , 10:18 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) приступили к разработке космического аппарата проекта «Луна-Грунт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Проект «Луна-Грунт» (он же «Луна-28») является одним из этапов программы России по освоению Луны. В рамках этого проекта запланирован запуск автоматической межпланетной станции, которая должна будет совершить посадку на Луну, сбор грунта и его доставку на Землю. При этом собранный грунт с вкраплениями льда будет доставлен на Землю в исходном замороженном состоянии, без нарушения структуры.

По данным издания, в настоящее время разработка станции «Луна-28» находится в фазе аванпроекта (предварительный план, включающий чертежи и макеты).

Согласно информации о проекте на сайте НПО им. Лавочкина, станция «Луна-Грунт» будет запущена после 2025 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале представитель НПО им. Лавочкина рассказал о разработке проекта «Луна-29», предусматривающего создание лунохода, оборудованного буровой установкой.

Читайте ранее в этом сюжете: В России разрабатывают луноход для геологоразведочных работ