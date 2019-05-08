Первое в России: как на Ставрополье создают уникальное производство лактозы

Ставрополь, , 18:00 — REGNUM В Ставрополе готовят к запуску вторую очередь уникального для России производства пищевой и фармацевтической лактозы. Первая очередь была открыта в феврале 2019 года на базе АО «Молочный комбинат «Ставропольский» в рамках совместного проекта с Центром биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета. Проектная мощность предприятия составляет 5 тонн в сутки сухого кристаллического порошка пищевой и фармацевтической лактозы. Об этом уникальном для России проекте корреспонденту ИА REGNUM рассказал научный руководитель проекта — заведующий базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов СКФУ профессор Иван Евдокимов.

Как пояснил собеседник агентства, вопросами получения лактозы ставропольские ученые занимаются более 40 лет: именно научная школа СКФУ признана ведущей научной школой РФ и получила грант президента РФ, защищено более 150 диссертационных работ, связанных с производством лактозы и её производных, по функциональным продуктам питания. Результатом этой долгой, кропотливой работы стало создание первого в России импортозамещающего производства лактозы.

«В Российской Федерации существует ГОСТ на «Молочный сахар» — это продукт, получаемый из молочной сыворотки в виде кристаллического порошка, за рубежом фигурирует другое его название — лактоза. К сожалению, в России до настоящего времени не производится лактоза пищевая и фармакопейная, поэтому наша страна на 100% импортозависима по этому продукту. Например, в 2017 году импортировано 17 тыс. 461 тонна, а в 2018 году — 18 тыс. 453 тонны. Таким образом, российский рынок лактозы полностью занят зарубежной лактозой, качество которой значительно выше требований российского ГОСТа, и пробиться на него достаточно сложно», — пояснил Иван Евдокимов.

«Поэтому нами разработана собственная технология лактозы, основанная на мембранных методах обработки молочного сырья — ультрафильтрации, нанофильтрации и электродиализа, которая позволяет перерабатывать любые виды лактозосодержащего сырья (сыворотка, пермеаты), имеющегося в нашей стране. Мы уже запатентовали несколько технологий лактозы и нового мембранного оборудования, созданного российскими предприятиями», — рассказал ученый.

Реализация проекта ведется за счет субсидий Минобрнауки — в общей сложности на три года выделено 280 млн рублей, 140 млн из этой суммы получил непосредственно университет на научные разработки, исследования и приобретение уникального экспериментального оборудования, которое будет задействовано в проекте на площадке МК «Ставропольский». Комбинат со своей стороны вложил 400 млн рублей (в том числе — 140 млн средств субсидии).

«В феврале 2019 года мы запустили первую очередь проекта, которая касается хвостовых, конечных процессов — когда из любого сырья сгущенка (концентрированное лактозосодержащее сырье) поступает, и из этой сгущенки получается конечный продукт. Для производства первой очереди было закуплено исключительно импортное оборудование — французское, датское, немецкое, шведское», — отметил профессор Евдокимов.

Оборудование для производства второй очереди, пояснил собеседник агентства, также уже поступило и смонтировано. При этом все оборудование для второй очереди российского производства, сделанное по техзаданию специально для нового завода: это нанофильтрационные и электродиализные установки. Такое оборудование позволит стандартизировать сырье для производства лактозы.

«Так как у нас централизованное производство впервые в России организуется, поэтому сырье будет поступать из разных источников. Сейчас будем делать стандартизацию сырья: какое бы сырье не поступило, наша задача — вытащить из него все посторонние включения и подвести к тому, чтобы на производство лактозы каждый день, в течение года поступало одно и то же сырье, несмотря на то, что на входе его будет 12 видов. В лабораторных условиях у нас все это получается. Так что дело за малым — запустить промышленные установки и добиться результата», — рассказал Иван Евдокимов.

Пуск второй очереди, добавил научный руководитель проекта, состоится до конца текущего года.

«Этот завод уникальный, в России таких еще не было, и, по мнению экспертов из Дании, Франции, такого уровня предприятия пока нет и в мире», — добавил ученый.

Что касается востребованности российской лактозы на рынке, то она, отмечает Иван Евдокимов, высокая, хотя за рынок, по его словам, «ещё придется побороться». Но у российского производителя есть преимущество — гибкая технология, которая позволяет варьировать производство пищевой и фармацевтической лактозы. По оценке, доходы от производства лактозы для ставропольского комбината могут достичь 200 млн рублей в год.

«При обеспечении проектной мощности в Ставрополе импорт лактозы сократится только на 10%. К нам уже сейчас обращаются предприятия со всей России и из Белоруссии — о создании или масштабировании подобного производства. Но пока мы не завершим проект полностью и не отчитаемся перед Минобрнаукой РФ по гранту, создание другого проекта невозможно. Ещё есть вопросы в научных исследованиях, в частности, полная переработка всех побочных продуктов. С производства будет выходить только вода, предназначенная для технических нужд», — рассказал собеседник ИА REGNUM.