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Масса планктона в Атлантическом океане стабильно сокращается — учёные

Наука

Анализ гренландского льда дал возможность определить временные рамки сокращения кормовой базы в Атлантике, основой которой является фитопланктон

Лондон, 8 мая 2019, 15:31 — REGNUM  Количество планктона в водах Атлантического океана с середины XIX века снизилось на 10%. Об этом заявили представители команды исследователей, изучавших следы жизнедеятельности морских организмов в пробах льда из Гренландии, 6 мая сообщило издание Nature.

Вывод сделан на основании информации, полученной при исследовании образцов гренландского льда. Ледовые керны были извлечены с различных глубин, 100 и 200 метров, в различное время. Учёных интересовала метансульфоновая кислота (MSA), являющаяся продуктом жизнедеятельности фитопланктона, её концентрация достаточно точно позволяет оценить количество планктона в каком-либо районе. Объектом исследования стали 12 кернов, собранных разными группами учёных.

Результат проведенной лабораторной работы позволил, опираясь на данные о содержании MSA, констатировать снижение количества фитопланктона на 10%. Данный процесс берёт своё начало в середине XIX века, и, учитывая тот факт, что планктон является основой питания для многих организмов, результаты исследования выглядят тревожно.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными учёными исследовали влияние нановолокон, входящих в состав пластика. Им удалось установить, что небольшое количество обеспечивает острый и хронический токсический эффект у растений.

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