В США создан пластик, предназначенный для многократных переработок

Беркли, США, , 14:17 — REGNUM Пластик, качество которого не ухудшается после переработки, создан в США. Об этом 7 мая сообщает издание Gizmodo.

Основной трудностью на пути повторного использования пластика, прошедшего переработку для изготовления различных изделий, стало достаточно серьезное ухудшение качества материала. Он становился более хрупким, что, естественно, ограничивало сферу применения такой продукции и сокращало срок её службы.

Данную проблему удалось устранить сотрудникам Национальной лаборатория им. Лоуренса в Беркли. Причина падения прочностных характеристик материала заключалась в том, что технология переработки требует использования особых химикатов, входящих в плотное взаимодействие с мелкими молекулами мономеров, из которых состоят полимеры, образующие пластик. Химикаты не могут быть удалены из состава материала, и это отрицательно сказывается на прочности изделий.

Синтезированный в молекулярной Литейной лаборатории Беркли материал, названный полидикетоамин (PDK), может быть переработан по той же технологии, что и обычный пластик. Но для удаления понижающих прочность химикатов потребуется небольшое количество кислоты.

По словам руководителя проекта Питера Кристенсена: «мы создали новый способ производства материала, который учитывает переработку с молекулярной точки зрения — и позволяет использовать его почти бесконечно».

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут запретить одноразовую пластиковую посуду