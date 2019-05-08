Во что играли древние римляне? В Великобритании раскопали необычную доску

Нортумберленд, Великобритания, , 14:06 — REGNUM В римском форте Виндоланда около стены Адриана в Нортумберленде (север Великобритании) обнаружили каменную плиту, которую прежде, скорее всего, использовали для настольных игр. О находке рассказал портал Chronicle Live.

При раскопках доброволец обнаружил доску, созданную, по оценкам экспертов, в третьем веке нашей эры, на полу здания форта, за банями. Плита была разломана, поэтому она стала настилом для пола.

Как предполагают историки, использоваться она должна была в древней игре ludus latrunculorum, похожей на современные шашки. Доска разлинована сеткой, на которой должны были располагаться фигурки игроков. Суть игры: двое участников партии выдвигают свои цветные фигурки в разные стороны, пытаясь «захватить» между двумя своими фигурками фишку противника. Если это получалось — фишка удалялась с доски. Игрок, который захватил все фигурки своего соперника, выигрывал.

«Представьте себе проигравшего римлянина, ломающего игровую доску со злости», — прокомментировал древность представитель форта.

Раньше в Виндоланде уже находили игрушки из стекла и камня. Пристальное внимание на стену Адриана обратили также и с выходом фэнтези-сериала «Игра престолов» по телеканалу HBO: Джордж Мартин, писатель, по чьим произведениям был создан сериал, вдохновлялся вышеуказанной постройкой, когда придумывал Стену, охранявшую людей от Вольного народа и Белых Ходоков. Представители министерства культуры Великобритании в честь выхода финального сезона сериала запустили акцию: вдоль стены двигались гиды в костюмах братьев Ночного Дозора, как в сериале, и рассказывали об исторических особенностях места.

Читайте также: Ночной дозор из «Игры престолов» охраняет Стену в Великобритании

Читайте ранее в этом сюжете: Фантастическая киносага «Чужой» превратится в настольную ролевую игру