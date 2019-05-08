В Южной Корее все чаще подают заявки на патенты медицинских приборов

Сеул, , 13:39 — REGNUM В Южной Корее наблюдается значительное увеличение количество заявок на патенты медицинских приборов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Офиса интеллектуальной собственности Республики Корея.

Согласно опубликованным данным, в период с 2009 по 2018 года в стране было подано 76 949 заявок на патенты медицинского оборудования. Средний показатель роста составил 6,82%.

Известно, что в последнее время увеличивается количество заявок на патенты медицинских информационных устройств (20,9%) и биомедицинских инструментов (16,6%).

76,8% от общего числа заявок на патенты были поданы гражданами Южной Кореи, а 22,9% — иностранцами.

Среди них, 24,4% заявок было подано физическими лицами, 23,9% — представителями малых и средних предприятий, 19,9% — представителями университетов и исследовательских институтов, 5,1% — представителями крупных компаний.

Известно, что за десять лет компания Samsung Electronics подала 2 064 заявки на патент, Samsung Medison — 817 заявок, Университет Ёнсе — 798 заявок.

Кроме данных компаний и учебного заведения заявки на патент подавали Сеульский национальный университет, Университет Корё, Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникации, Корейский институт перспективных научных исследований и технологии (KAIST), компания OSSTEM IMPLANT и другие.

«Увеличение количества заявок на патенты медицинских приборов, вероятно, связано с повышенным интересом к здоровью, старением населения, изменением тенденций и появлении новых медицинских устройств», — сообщили представители Офиса интеллектуальной собственности.