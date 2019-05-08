Беспилотник, созданный в Канаде, сможет транслировать объемное изображение

Кингстон, Канада, , 11:41 — REGNUM Дрон, при помощи которого можно делать видеозвонки с передачей объемного изображения, создан в Канаде. Об этом сообщается на сайте конференции CHI 2019, посвящённой влиянию человеческих факторов на вычислительные системы.

Сотрудники Королевского университета в Кингстоне, работающие в лаборатории Human Media Lab, создали беспилотный летательный аппарат, соединённый с экраном светового поля.

Особенности данной конструкции, разработанной инженерами из Канады, позволяют видеть картинку, транслируемую на экран в виде объёмного изображения, не прибегая к специальным очкам дополненной реальности.

Трансляция осуществляется при помощи 45 проекторов, каждый из которых отвечает за свой участок изображения, созданного для конкретного ракурса. Но разработка сотрудников Human Media Lab имеет экран, отражающий изображение под углом, благодаря чему зритель видит его объёмным, поскольку оно меняется в зависимости от местоположения.

В данный момент технология дорабатывается, поскольку выявлен ряд недостатков, например, смена изображения происходит при частоте десять кадров в секунду.

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