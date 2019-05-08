В Новосибирске изучают влияние сахарного диабета 1-го типа на головной мозг

Новосибирск, , 10:42 — REGNUM Девять молодых учёных Института цитологии и генетики СО РАН исследуют связь между генотипом и последствиями сахарного диабета 1-го типа, сообщает 8 мая издание «Наука в Сибири».

В качестве модели сахарного диабета 1-го типа учёные планируют исследовать разные генетические линии лабораторных мышей. Такая работа позволит понять, насколько вариации последствий болезни связаны с изменениями в генах. Если предположения подтвердятся, то это станет шагом к развитию персонализированной медицины, где можно будет прогнозировать развитие осложнений заболевания в зависимости от набора генов, которыми обладает пациент.

Отмечается, что проблема мониторинга последствий сахарного диабета 1-го типа актуальна, поскольку сегодня полностью излечить его нельзя, и человеку приходится всю жизнь делать инъекции инсулина для нормализации обмена веществ. Но, несмотря на терапию, в организме больного случаются периоды, когда сахар в крови повышен долгое время, что может вызвать нарушение работы многих органов, в том числе головного мозга.

«Гипергликемия провоцирует развитие когнитивных расстройств, депрессию, нарушение памяти. Усугубляет проблему и то, что сахарный диабет 1-го типа зачастую выявляется не сразу. При этом методы наблюдения пациентов недостаточно развиты и не дают четкой картины течения болезни и эффективности лечения, — объясняет руководитель лаборатории высокотехнологического фенотипирования лабораторных животных — генетических моделей патологий человека, старший научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Андрей Акулов. — Поскольку у 90% всех больных — сахарный диабет 2-го типа, изучают в основном его, а 1-й тип как будто обошли стороной. Особенно мало информации по метаболическим и циркуляторным изменениям в головном мозге, поэтому мы концентрируемся и на этой проблеме».

Основой научного направления лаборатории является проект Российского научного фонда «Перспективы использования методов магнитного резонанса в оценке влияния сахарного диабета 1-го типа на головной мозг», реализуемый в рамках президентской программы исследовательских проектов «Проведение инициативных исследований молодыми учеными».

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