Морские геологи нашли причину землетрясений, разрушивших Лиссабон

Лиссабон, , 09:36 — REGNUM Исследование, проведённое морскими геологами, позволило найти причину необъяснимых землетрясений, происходивших в Португалии. Об этом сообщило издание ScienceAlert.

Землетрясение, произошедшее в Португалии в 1755 году и приведшее к 100 тысячным жертвам, и подобное ему стихийное бедствие 1969 года, до сих пор остаются загадкой для научного мира. Учёные не могут определить причину, так как данный район планеты лежит вдали от тектонических разломов.

Сотрудник Лиссабонского университета морской геолог Жоау Дуарте, подробно изучивший историю землетрясений, дважды разрушавших столицу Португалии, с помощью своих коллег построил компьютерную модель океанической литосферы у побережья Португалии. Моделирование позволило выявить зону возможной субдукции процесса, при котором более тяжелые и плотные слои литосферы сдвигаются, оказываясь под более легкими рыхлыми пластами.

Подтверждением данной гипотезы, по мнению исследователей, является зафиксированное учёными явление серпентинизации, ситуация, при которой скальными породами поглощается вода.

На данный момент исследование продолжается, представители научного коллектива намерены создать модель литосферных слоев от поверхности до глубины в 250 километров, что даст возможность прогнозировать сейсмические явления в данном регионе.

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